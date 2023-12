Polițiștii avertizează asupra metodelor de înșelăciune prin mijloace de comunicare on line Polițiștii avertizeaza asupra metodelor de inșelaciune prin mijloace de comunicare on line Ne aflam intr-o perioada aglomerata prilejuita de sarbatorile de iarna, iar febra cumparaturilor este in toi. De cele mai multe ori, cumparaturile din mediul online sunt la indemana oricui, dar trebuie sa țineți cont de faptul ca o secunda de neatenție reprezinta o oportunitate pentru cei care doresc sa obțina venituri in mod ilegal, prin […] Citește Polițiștii avertizeaza asupra metodelor de inșelaciune prin mijloace de comunicare on line in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii avertizeaza asupra inșelaciunilor in mediul online cu prilejul cumparaturilor de Sarbatori de pe site-urile de profil Cu toate ca și la inceputul lunii polițiștii au atras atenția cu privire la pericolele inșelaciunilor in mediul on-line și cu prilejul cumparaturilor de Sarbatori de pe site-urile…

- Un constanțean a fost trimis in judecata pentru ca a pacalit mai multe persoane, pretinzand ca intermediaza cumpararea de masini. Prejudiciul se ridica la 400.000 de euro, informeaza News.ro.Barbatul a fost trimis in judecata, sub control judiciar, pentru savarsirea a 11 infractiuni de inselaciune si…

- Cristi Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a vorbit despre infrangerea cu U Cluj, 2-3, și a prefațat duelul cu FC Botoșani, din etapa #18 din SuperLiga. Botoșani - Rapid are loc sambata, de la ora 17:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport și Prima Sport…

- Polițiștii locali din Botoșani, cu ochii pe “gospodinele” care duc deșeurile menajere la coșurile stradale In perioada 01.10.-31.10.2023, in conformitate cu atribuțiile reglementate de Legea nr. 155/2010, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au desfașurat mai multe activitați…

- Polițiștii locali au facut „curațenie” in Piața Centrala din municipiul Botoșani. Amenzi usturatoare aplicate comercianților Pe parcursul lunii octombrie a.c., polițiștii locali din cadrul Serviciului Activitate Comerciala și Camera de Corpuri Delicte, pe durata indeplinirii atribuțiilor de serviciu,…

- Criminalitatea informatica reprezinta un domeniu aflat in continua creștere și diversificare pe fondul creșterii exponențiale a numarului și rolului dispozitivelor de accesare a internetului implicit a numarului de utilizatori și funcționalitaților pe care le ofera digitalizarea in viața de zi cu zi.…

- Atenție! O noua metoda de inșelaciune in numele Netflix, cu conturile bancare In ultimele zile circula o noua metoda de inșelatorie pe internet. Mesajul este distribuit prin e-mail-uri și acesta vine in numele gigantului serviciu de streaming Netflix. In acest mail este atașat un text in care se specifica…