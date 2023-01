Polițiștii au făcut controale, sâmbătă, în Oborul Ploiești. Aflați ce nereguli au găsit Polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție Ploiești au efectuat sambata, 7 ianuarie, controale in zona Oborului Ploiești, constatand mai multe contravenții și infracțiuni. Polițiștii au depistat o femeie din municipiul București care oferea spre vanzare produse alimentare și bauturi alcoolice avand perioada de valabilitate depașita, produsele fiind confiscate pentru continuarea cercetarilor. ”Astfel, au fost ridicate 192 de peturi de bauturi alcoolice, 29 de cutii de prajituri, 90 de pungi cu bomboane, precum și 42 de kilograme de halva. In cauza, cercetarile sunt continuate de polițiști sub… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR . Vor fi puse in aplicare și 9 mandate de aducere. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2018 – 2022, persoanele…

- Achizitii fictive de peste 10 milioane de lei. Descinderi ale trupelor speciale in vestul țarii și in alte zone. Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoar

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR.

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O femeie de 57 de ani si-a dat foc, vineri, in fata Penitenciarului Ploiesti, unde este incarcerat fiul ei, care acuza ca nu primeste ingrijiri medicale corespunzatoare. Femeia a suferit rani superficiale. "Politistii din cadrul Sectiei nr.3 de Politie Ploiesti au fost sesizati prin apel 112, cu privire…

- La data de 8 noiembrie 2022, polițiștii Secției 2 Timișoara s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. In fapt, la data de 14 octombrie 2022, la o unitate școlara din Timișoara, in timpul pauzei de la ora 11:00, a avut loc o altercație intre doi elevi,…

- Politistii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de uzurpare de calitati oficiale dupa ce doua femei au purtat uniforme de politist la o petrecere si au realizat o filmare pe care au distribuit-o in mediul online. ‘In urma verificarilor efectuate, au…

- Un elev din Ploiesti a mers la scoala cu un pistol cu bile, pentru care nu este nevoie de autorizare. Reprezentantii scolii au anuntat Politia, dar la peste o luna de la comiterea faptei. Potrivit datelor furnizate, vineri, de Politia judeteana Prahova, reprezentantii unei scoli au anuntat, joi, politistii…