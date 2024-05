Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel din Dersca a plecat de acasa la amiaza și nu s-a mai intors. Daca il vedeți sunați la 112 Polițiștii botoșaneni au anunțat in aceasta seara ca efectueaza verificari pentru localizarea unui minor de 13 ani, din satul și comuna Dersca, care astazi, in jurul orei 14:00, a parasit domiciliul…

- O femeie din Vlasinești a plecat la oraș și nu s-a intors de o saptamana. Polițiștii cer ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 37 de ani, din comuna Vlasinești, care, la data de 10 aprilie a.c. a parasit in mod voluntar domiciliul pentru a…

- Detaliile aparute in spațiul public indica un scenariu terifiant: avem de-a face cu un al doilea caz Caracal in Romania. Ancheta continua in cazul uciderii Mirelei, femeia de 38 de ani gasita tranșata, pe un camp din apropierea A1. Ce au descoperit anchetatorii in casa cetațeanului turc, principalul…

- Tanar de 19 ani, din Dangeni, arestat preventiv pentru ca a condus beat și fara permis Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 19 ani, din comuna Dangeni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de…

- Polițiștii din Galați au efectuat o percheziție asupra unui autoturism parcat pe o strada din oraș și au gasit un pistol letal cu glonț, care avea in incarcator cinci cartușe. Proprietarul mașinii, care in prezent se afla in arest, va fi cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii Economico ndash; Financiare au intervenit intr un caz delicat de utilizare a actelor nereale la autoritatea vamala. In data de 28 martie, a fost surprins in flagrant un transport suspect de marfuri, in care s au descoperit nereguli…

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste…