Polițiștii Serviciului Protecția Fondului Forestier și Piscicol au confiscat in ultima saptamana peste 2.300 de metri cubi de lemn, in valoare de peste 700.000 de lei, in urma unei acțiuni in județul Maramureș, anunța Poliția Romana. Polițiștii au facut controale la 11 agenți economici cu obiect de activitate in domeniul forestier și la un ocol silvic. Au fost constatate doua infracțiuni, pentru taiere fara drept de arbori și furt de arbori și 48 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 220.000 de lei. „Totodata, au fost dispuse masuri complementare de confiscare a 2.367 mc de material…