Stiri pe aceeasi tema

- Sub autoritatea Instituției Prefectului, pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali și reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, la data de 31 iulie 2020, au desfașurat ample acțiuni…

- In data de 26 iulie 2020 oamenii legii au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, pentru prevenirea și combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, in zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri, supermarketuri, terase și cluburi in aer liber situate…

- Pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali, alaturi de reprezentanți ai Ministerului Muncii, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brașov…

- Activitațile ample de verificare, in sistem integrat, au continuat in cursul zilei de 19 iulie 2020, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii virusului Sars-CoV-2, in zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri, supermarketuri, terase și cluburi in aer liber situate pe raza administrativ-teritoriala…

- Pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, la data de 11 iulie 2020, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, polițiști locali, alaturi de reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, Ministerului Muncii,…

- Polițiștii gorjeni au descins ieri la 18 depozite de material lemnos. Oamenii legii au desfașurat o acțiune pe raza intregului județ, pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul forestier, respectiv depistarea persoanelor care desfasoara activitati de comert cu material lemnos si nu respecta…