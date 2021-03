Polițiștii arădeni, controale intensificate vineri seara Peste 100 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad și Jandarmeriei Arad, au participat, vineri seara, la acțiuni de verificare a respectarii prevederilor Legii 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efector pandemiei de COVID-19. Totodata, polițiștii i-au informat pe cetașeni ca incepand cu duminica, 28 martie, de la ora 20:00 va fi restricționata circulația persoanelor. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

