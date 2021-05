Polițiștii anunță proteste în fața ministerului. Situația care a generat principala nemulțumire Faptul ca aproape trei sferturi dintre funcțiile de conducere sunt ocupate prin numiri directe și nu prin concurs ii nemulțumește pe sindicaliștii de la Europol, care au anunțat organizarea unui protest luni in fața Ministerului Afacerilor Interne. „Situația in momentul de fața este dramatica, ajungandu-se ca ponderea celor imputerniciți/ desemnați in funcții de conducere sa fie mai mare decat a șefilor care au ocupat aceste posturi prin concurs. Peste 70% din pozițiile de varf sunt ocupate de persoane care au fost “recomandate” pentru aceste poziții și care nici macar nu ar indeplini condițiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

