Polițiștii americani, între rușine și senzația că sunt ținta unui atac, după moartea lui George Floyd Sentimentul de îngrijorare crește în rândul poliției americane, constrânsa mai mult ca niciodata sa-și analizeze acțiunile dupa moartea lui George Floyd. Daca unii recunosc nevoia de reforme, alții refuza acuzațiile de rasism instituționalizat care vizeaza forțele de ordine, scrie AFP.



Din California pâna în Massachusetts, polițiștii intervievați de agenția internaționala de presa se declara scandalizați de ceea ce ei califica drept "ucidere". Dar mulți acuza ca sunt pe nedrept comparați cu "merele putrede", precum polițistul alb din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

