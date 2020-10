Poliţişti sub acoperire în depistarea celor ce nu respectă măsurile de protecție sanitară Politistii ar putea incepe sa efectueze si controale si in civil, ca masura de limitare a raspandirii COVID-19, au declarat marti surse din politie pentru News.ro. Astfel, parte din politisti ar putea lasa uniforma deoparte, pentru a depista mai usor si amenda persoanele care nu respecta masurile de protectie sanitara. In jur de 20% dintre politisti vor fi imbracati in civil si vor controla persoanele pe care le observa ca nu respecta masurile de protectie, conform normelor legale in vigoare, au explicat sursele citate. Masura ar putea fi aplicata in contextul in care sunt multe persoane… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

