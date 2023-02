Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au protestat in fata Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare, revoltate de modul in care a fost tratata eleva care a murit la mai putin de o ora dupa ce a intrat in unitate.

- Aniversarea a 60 de ani de la infiintarea Centrului pentru dezvoltare al OCDE a fost un bun prilej pentru ca fiecare stat membru sa prezinte direcțiile de acțiune pe diferite domenii de activitate. Infiintata in 1961, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) reuneste 38 dintre cele…

- Potrivit datelor centralizate ale Direcției de Sanatate Publica Mureș, infecțiile respiratorii au fost in creștere saptamana trecuta in județ, atat fața de saptamana anterioara, cat și fața de aceeași perioada a anului trecut. Atat la medicii de familie cat și la Unitațile de Primiri Urgențe din județ…

- La Timișoara se va inaugura, joi, varianta modernizata și extinsa a Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Timișoara. Noua cladire UPU va fi cea mai mare secție de urgența a județului Timiș. Cu ocazia inaugurarii, la Timișoara este așteptat și Raed Arafat, șeful Departamentului…

- Primul copilul nascut in data de 1 ianuarie, la ora 12.25, in cadrul Spitalului Judetean Satu Mare a fost o fetița, Ioana Andreea, cu scor APGAR 10 și o greutate de 2,830 kg. Pe parcursul zilei de 1 ianuarie 2023 s-au nascut trei copii in total dintre care, o fetița și doi baieți. In cadrul Unitatii de…

- FOTO| Polițiștii din Alba, prezenți in mai multe școli din județ: Le-au vorbit elevilor despre siguranța pe internet și pericolul folosirii petardelor FOTO| Polițiștii din Alba, prezenți in mai multe școli din județ: Le-au vorbit elevilor despre siguranța pe internet și pericolul folosirii petardelor…

- A fost protest, marți dimineața, la Spitalul Municipal din Orșova, județul Mehedinți. Peste 200 de angajați au intrerupt temporar lucrul, dupa ce au aflat ca de la 1 ianuarie 2023 ar putea fi dați afara. Spitalul s-ar putea inchide, pentru ca nu mai sunt bani pentru plata facturilor și tot ce ține de…

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul Romaniei,…