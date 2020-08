Polițiști în parc, „scrisori deschise” pentru buzoieni Zilele trecute, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au organizat in parcurile din municipiul Buzau o sesiune de informare și conștientizare a cetațenilor pentru prevenirea inselaciunilor si a furturilor din locuinta, prevenirea delincventei juvenile si a victimizarii minorilor si prevenirea violentei domestice, precum si adresarea unor recomandari preventive pentru un sezon estival in siguranta.Politistii au discutat cu buzoienii intalniți in parcuri despre minimele masuri de protectie pe care trebuie sa le adopte pentru a nu cadea in plasa infractorilor. In mod… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

