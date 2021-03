Polițiști cu parfum de ȘPAGĂ. Contrabandă cu parfumuri contrafăcute, cu ajutor de la oameni ai legii Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, aproape un sfert din șpaga ar fi ajuns la oamenii legii, in vreme ce un inspector vamal ar fi incasat sume de doua ori mai mari decat polițiștii la un loc. Gruparea ar fi adus ilegal in Romania 500 de mii de parfumuri contrafacute, iar prejudiciul se ridica la 25 de milioane de euro. Ortodocsii si catolicii ar putea sarbatorii Paștele la aceeași data an de an. Sunt discuții despre asta Jumatate din suma ar fi ajuns la un inspector vamal, iar restul celor implicați ar fi primit cate 10%. In cauza s-a reținut faptul ca, in perioada mai 2020… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din suma ar fi ajuns la un inspector vamal, iar restul celor implicați ar fi primit cate 10%.In cauza s-a reținut faptul ca, in perioada mai 2020 - februarie 2021, pe raza municipiilor Constanța si București, și-a desfașurat activitatea un grup infracțional organizat cu ramificații internaționale,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea a 13 persoane in urma celor 57 de perchezitii domiciliare efectuate ieri pe raza judetelor Cluj, Constanta, Bacau, Vrancea, Ilfov si a municipiului Bucuresti. Comisarul…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism ( DIICOT ) – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și Direcției Generale Anticorupție au efectuat un numar de 57 percheziții…

- Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat, joi, aproape 60 de percheziții intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, contrabanda și dare de mita, transmite DIICOT. Vizați sunt mai mulți polițiști de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate din Constanța…

- De asemenea, concomitent, in Franța și Italia, au fost efectuate, in baza unor ordine europene de ancheta, alte 2 percheziții domiciliare. In cauza s-a reținut faptul ca, in perioada mai 2020 - februarie 2021, pe raza municipiilor Constanța si București, și-a desfașurat activitatea un grup infracțional…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala fac joi la Constanța 57 percheziții domiciliare intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, contrabanda și dare de mita, au declarat pentru G4Media.ro surse juidicare. Perchezițiile sunt realizate la domiciliile unor…

- Autoritațile romane și spaniole au destructurat o grupare specializata in proxenetism, spalare de bani, trafic de minori și deținere și trafic de droguri, care acționa pe teritoriul Spaniei. Tinerele erau racolate prin metoda ”loverboy”, dupa care erau trimise in strainatate sa practice prostituția,…

- Eveniment 23 de persoane, cercetate pentru spalarea banilor/ Gruparea folosea firme specializate in transferuri rapide de bani și firme care schimbau monede virtuale februarie 4, 2021 17:33 Polițiștii de la Crima Organizata și procurorii DIICOT au documentat activitatea infracționala a 23 de persoane…