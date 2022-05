Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul unui fost senator, al unui fost șef de Cardiologie din Spitalul de Urgența Pitești și in caz

- ■ Agentia Nationala de Integritate a emis un comunicat in care arata ca seful CJ Neamt nu poate justifica vreo 43.500 de euro ■ pentru acest lucru a fost sesizat Parchetul ■ este vorba de un imprumut de 196.100 de lei, acordat de Arsene unei firme ■ Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt,…

- Primarul și secretarul comunei brailene Dudeșți au fost trimiși in judecata de procurori pentru conflict de interese, mai exact „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.In același dosar și tot ca inculpat, in fața instanței va ajunge și soția secretarului, fost consilier local PSD. Daca…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca trei politisti si un jandarm au savarsit infractiunea de fals in declaratiile de avere, dupa ce nu au declarat in total suma de 180.000 de lei, bani castigati din jocuri de noroc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt a fost condamnat la inchisoare pentru fapte de coruptie in prima instanta. Ionel Arsene are mari probleme si in declaratiile de avere unde nu poate justifica plata unor imprumuturi. Arsene a fost judecat pentru trafic de influenta. Pedeapsa este de 8 ani si 4…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, printr-o hotarare definitiva, starea de incompatibilitate a medicului chirurg Salem Zahra, directorul medical al Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agenția Naționala de Integritate in anul 2019.…

- Neculai Constantin Grigoras, consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Ciurea, a fost gasit incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). Firma sotiei sale a facut afaceri cu institutia publica pe care el o reprezenta in valoare de aproape 290.000 lei. "In perioada exercitarii…

- Noul dosar a fost inregistrat la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel sub indicativul 167 36 2022. Reclamant in cauza este Daniel Manea, in timp ce paratul este Agentia Nationala de Integritate, iar obiectul dosarului este repezentat de "conflict de interese incompatibilitate…