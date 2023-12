Stiri pe aceeasi tema

- Violeta, o politista din Bucuresti, care se indrepta spre serviciu, a salvat, marti, 12 decembrie, o fata care era batuta cu bestialitate de un barbat si striga dupa ajutor. Incidentul s-a produs la statia de metrou Constantin Brancoveanu din București, relateaza agenția News.ro, care citeaza o postare…

- Comisarul șef Viorel Polexe ramane in continuare șeful Poliției Dambovița. Acesta va ramane la conducerea Inspectoratului de Poliției Județean Dambovița dupa ce concursul pentru șefia IPJ Dambovița a fost invalidat, așa cum reiese dintr-un anunț aparut pe site-ul Poliției Romane. „Anunț privind masurile…

- De parca procesul in care este acuzat, alaturi de alți bombardieri cu epoleți de la Secția 16, de lipsire de libertate și tortura nu era de ajuns, Dorin Nine, care pana mai ieri calca oameni și ii strangea de gat, apoi era scos nevinonat de procurori, trebuie sa dea explicații in fața instanței, intr-un…

- A uitat de uniforma si de lege si a trecut de cealalta parte a baricadei. O politista de 22 de ani, la inceput de cariera, a fost prinsa in timp ce fura haine intr-un mall. Alarma de pe haine a dat-o de gol, iar paznicul magazinului a pus mana pe ea. Agentii chemati la fata locului au descoperit, socati,…

- Doi procurori cu funcții de conducere in parchetele din Bihor se numara printre cei 17 magistrați a caror numire la DIICOT a fost avizata favorabil, miercuri de catre Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

- Lovitura dupa lovitura pentru agenta prinsa in flagrant de soțul militar, in timp ce se iubea cu șeful de post in sediul Poliției Romane: dupa ce soțul a bagat divorț, iar colegii au deschis o ancheta pentru o paruiala in public, judecatorii au decis sa-i ia copilul!

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat sambata, in cursul unei vizite la Beijing, ca lumea a esuat in eforturile de a pune in aplicare solutia cu doua state pentru israelieni si palestinieni, transmite dpa.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures au finalizat urmarirea penala si, la data de 11 septembrie 2023, au incheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu un inculpat, fara calitate speciala, ca urmare a recunoașterii faptei, a acceptarii incadrarii juridice și a pedepsei de 2 ani…