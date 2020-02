Polițist SPĂGAR ȘI ....fan confort!: un fost ofițer de poliție judiciară a admins, la DNA, că lua șpagă centrale termice Un fost ofițer de poliție judiciara din Poliția Sector 3 nu a avut nicio jena sa profite de funcția sa pentru a-și asigura bunurile necesare confortului persona. Ofițerul a recunoscut, in fața procurorilor DNA, ca a luat mita doua centrale termice, dar și boiler și accesorii in valoare de peste 34.000 lei. Toate bunurile au fost primite pentru ca omul legii sa dea o soluție favorabila intr-un dosar de evaziune fiscala. Barbatul a acceptat și pedeapsa. Citește și: TRAGEDIE in Sibiu: DOI MORȚI și un ranit, dupa impactul devastator dintre o mașina și un microbuz Procurorii DNA au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

