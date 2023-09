Polițist și traficant de droguri în același timp. Un tânăr din Brașov ar fi vândut substanțe interzise îmbrăcat în uniforma de serviciu Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost reținut, joi, de procurorii DIICOT intr-un dosar de trafic de droguri. Conform sindicatului Europol, barbatul facea parte dintr-o rețea de traficanți și a fost prins in timp ce vindea cocaina in uniforma de serviciu. Polițistul vindea droguri printre blocurile unui cartier din Brașov. In momentul in care tranzacția era in desfașurare, agentul ar fi fost imbracat chiar in uniforma de polițist. Cazul a fost confirmat și de reprezentanții IPJ Brașov care au anunțat ca agentul ar fi fost destituit din funcție. Asta dupa ce a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Remus Bertea, un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, in varsta de 25 de ani, a fost retinut joi de catre procurorii DIICOT intr-un dosar de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, inculpatul face parte dintr-o retea de trafic de droguri, iar la domiciliul acestuia si…

- Surse din poliția brașoveana au declarat pentru Radio Romania Brașov FM ca un coleg de-al lor a fost prins, astazi, in flagrant, la Brașov, cu o cantitatea impresionanta de substanțe interzise. Ar fi vorba despre aproximativ un kilogram de cocaina, susțin sursele citate de Radio Romania Brașov FM. S-ar…

- Un politist din Brasov a fost reținut joi, 7 septembrie, și destituit din funcție, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce transporta in mașina un kilogram de cocaina, relateaza Radio Romania – Brașov FM, care citeaza surse din poliție.Potrivit sursei citate, barbatul lucra la Sectia 5 de Poliție,…

- Un polițist din Brașov a fost prin in flagrant cu 1 kilogram de droguri in geanta. Acesta era cunoscut pentru viața sa in afara legii, cu afaceri dubioase. Ar fi vorba despre aproximativ 1 kilogram de cocaina, susțin sursele citate. S-ar parea ca acesta este polițist la Secția 5, iar in momentul flagrantului…

- Atacat cu cutitul de un necunoscut, in plin centru al Pitestiului! Cel putin asa sustine un tanar de 34 de ani care a solicitat ajutorul Politiei, fiind gasit cu taieturi la brat si picior in spetele Policlinicii de pe IC Bratianu. A fost dus la spital si tratat, dar pentru ca ranile nu prezentau pericol,…

- Luni dimineața, polițiști argeșeni au fost solicitați sa intervina pentru ca intr-una dintre autogarile din Pitești s-ar gasi doua sacoșe suspecte. Procedand ca la carte, salvatorii au desfașurat un dispozitiv impresionant pentru a face fața unor posibile pericole, dar au ramas siderați cand au aflat…

- Ca urmare a imaginilor aparute in mediul online, cu privire la un barbat, de 43 de ani, care a fost identificat, la data de 9 iunie a.c., in jurul orei 18.30, de politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cismelei, existand…