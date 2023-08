Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, doi copii de 7 și respectiv 10 ani au disparut din zona Dragoș Voda, unde se jucau. Au fost gasiți, spre dimineața, de polițiștii locali, intr-un cort improvizat, in Padurea Codrișor. Cei doi copii au disparut aseara, din zona Dragoș Voda, unde se jucau. Dispariția le-a fost semnalata de catre…

- Aseara, 04 august, in jurul orei 22:00, polițiștii din Vișeul de Sus au intervenit la un eveniment rutier soldat cu victime. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un autoturism condus de catre un tanar de 23 de ani din Poienile de sub Munte, a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- Aseara 18 iulie, la ora 20.28, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 186. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre o tanara, de 19 ani, din Barsana, dinspre Oncești inspre Vadu Izei, a parasit partea carosabila și…

- Aseara, 18 iulie, la ora 22.48, polițiștii din Baia Mare, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe strada Rozelor, au fost distruse mai multe autoturisme. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, patru autoturisme prezentau distrugeri la nivelul oglinzilor din partea stanga.…

- Aseara, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment produs pe bulevardul Republicii din municipiu. La fața locului, polițiștii rutieri au constatat faptul ca, un baimarean de 45 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre bulevardul Unirii, inspre bulevardul Traian,…

- Aseara, 25 iunie, la ora 23.20, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, la un imobil din Barsana, are loc un scandal. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat patru persoane cu varste cuprinse intre 46 și 83 de ani. In urma verificarilor…

- Aseara, 17 Iunie a.c., in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 6 Sarasau au intervenit la un eveniment rutier pe D.N. 19, in Campulung la Tisa. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 53 de ani din Sighetu Marmației, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de deplasare…

- Aseara, 05 iunie, la ora 23.10, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un tanar din Baia Mare, cu privire la faptul ca, in timp ce aștepta in autoturismul personal, la semaforul intersectiei strazilor Piața Revoluției cu strada Culturii, persoane necunoscute au distrus prin…