POLIȚIST, ATACAT și MUȘCAT de un câine periculos, asmuțit chiar de STĂPÂN Un polițist din Galați a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a fost mușcat de un caine periculos, asmuțit de stapanul sau, un barbat cu antecedente penale. Proprietarul animalului a fost reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, citeaza Mediafax. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc in ziua alegerilor, cand un barbat din comuna galațeana Smardan a ieșit la plimbare cu cainele sau. In zona unei secții de votare, barbatul a intrat in conflict cu mai mulți oameni care i-au solicitat sa se indeparteze, pentru ca le era frica de caine. Ulterior,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

