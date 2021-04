Polițist, atacat cu un cuțit în curtea secției unde lucra. Agresorul și-a anunțat atacul pe Facebook Un polițist din Capitala a fost atacat cu un cuțit de un barbat in curtea secției de poliție unde acesta lucra. Victima a fost transportata la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Agresorul și-a anunțat atacul pe Facebook, fiind cercetat acum pentru tentativa de omor, scrie Realitatea.net . In noaptea de 1 spre 2 aprilie 2021, un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție din Capitala și cu un cuțit l-a atacat pe polițistul ce executa controlul accesului in sediul subunitații. In pofida faptului ca a reușit sa il raneasca pe polițist la un picior, acesta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

