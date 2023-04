Stiri pe aceeasi tema

- O investigație realizata de publicația Politico arata ca transporturi de arme și echipament militar de protecție din China au ajuns in Rusia, fie direct, fie tranzitand alte doua țari, dintre care una membra NATO.

- Republica Moldova nu se confrunta, in prezent, cu un pericol militar iminent, dar este supusa unui razboi hibrid, generat de Rusia, scopul caruia este sa rastoarne actualul guvern. Asta a declaerat ministrul Apararii, Anatolie Usatii, intr-un interviu pentru AFP.

- Un tribunal ucrainean a condamnat la 12 ani de inchisoare un pilot militar rus luat prizonier si pe care justitia de la Kiev l-a acuzat de incalcarea legilor razboiului prin bombardarea unei infrastructuri civile in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, a anuntat vineri intr-un comunicat Procuratura…

- In cursul zilei de duminica s-au implinit 369 de zile de la razboi, insa situația de pe front ramane la fel de tensionata. Avand in vedere modul in care decurg luptele, Volodimir Zelesnki a luat duminica o decizie care a surprins pe toata lumea, mai ales ca nu a fost comunicata nimanui. Care ar putea…

- Peste 60 de tari, printre care SUA si China, au indemnat joi la reglementarea dezvoltarii si utilizarii Inteligentei Artificiale (IA) in domeniul militar, aducand in atentie riscurile unor „consecinte nedorite”, transmite AFP. „Exista ingrijorari in lumea intreaga in ceea ce priveste utilizarea IA in…

- Revine serviciul militar obligatoriu in Germania? Se implinește in curand un an de la declanșarea razboiului din Ucraina, acțiunile Rusiei schimband cu totul optica lucrurilor in Europa. Decizia lui Putin de a invada statul ucrainean a fost momentul definitoriu pentru statele europene de a se coagula…

- In Armata Nationala, in perioada 23-24 ianuarie, curent, s-a desfașurat procesul de incorporare in serviciul militar in termen. Potrivit sefului Centrului Gestionare Resurse de Mobilizare și a efectivului Armatei Naționale, colonel Octavian Druta, pe parcursul celor doua zile, au fost incorporați peste…

- Armata Taiwanului a anunțat, marți, noi planuri pentru a-și suplimenta forțele – va permite femeilor sa se alature forțelor de rezerviști ca voluntare pentru prima oara, in condițiile in care temerile cu privire la o invazie lansata de China se adancesc, relateaza CNN.