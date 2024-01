Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat miercuri deblocarea unui ajutor militar de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, ultima transa disponibila fara un nou vot in Congresul american, informeaza AFP, citat de news.ro. Negocierile sunt in continuare in impas intre parlamentarii republicani si democrati in ceea…

- Iranul a fost "foarte implicat in planificarea" recentelor atacuri ale rebelilor houthi din Yemen asupra unor nave comerciale din Marea Rosie, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, noteaza AFP.Statele Unite, care au infiintat o coalitie militara…

- Armata Israelului iși menține atacurile asupra Fașiei Gaza, in ciuda intensificarii apelurilor internaționale de a reduce victimele civile și de a aborda o catastrofa umanitara in creștere. Joi, consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a facut o vizita in Israel, i-a indemnat…

- Statele Unite doresc ca razboiul dintre Israel si Hamas "sa inceteze cat mai curand posibil", a afirmat joi, 14 decembrie, un purtator de cuvant al Casei Albe, dupa ce ministrul israelian al Apararii a avertizat ca razboiul va dura "mai mult de cateva luni", informeaza Agerpres preluand AFP.Consilierul…

- Un inalt responsabil al Casei Albe a avertizat ca, in lipsa unui vot favorabil in Congres, pe 31 decembrie expira o dispozitie legala care le permite serviciilor secrete americane sa efectueze interceptari si alte operatiuni de supraveghere electronica in afara SUA, relateaza luni France Presse.Respectivul…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin, la Washington, in cadrul careia s-a pus accent pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni intensificarea atacurilor impotriva Hamas, promițand ca Israelul va duce "razboiul pana la capat". "Aceasta nu este nici o «operațiune», nici o «runda», ci un razboi pana la capat, le-a transmis acesta soldatilor israelieni. De asemenea, ministrul…

- Cinci militari ai Statelor Unite au murit in urma unui accident de elicopter, care a cazut in Marea Mediterana, a anunțat Departamentul american al Apararii. “Deplangem pierderea tragica a cinci militari americani in timpul unui accident de antrenament in Marea Mediterana, in seara de vineri”, a anunțat…