Stiri pe aceeasi tema

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, potrivit AFP. „Urmeaza sa discutam cu partenerii…

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, scrie Agerpres.„Urmeaza sa discutam cu partenerii…

- Secretarul general al NATO a subliniat ca sporirea prezenței trupelor Alianței pe flancul estic reprezinta un factor de descurajare. „Acesta este un semnal foarte clar pentru Moscova ca un atac asupra unui aliat va declanșa o reacție din partea intregii alianțe”, a spus Stoltenberg. Declarațiile au…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat marti o serie de sanctiuni”economice impotriva Rusiei pana cand integritatea teritoriala a Ucrainei va fi restabilita, noteaza AFP. In special, Canada va “interzice canadienilor sa efectueze orice tranzactii externe” cu teritoriile separatiste pro-ruse Lugansk…

- Cooperarea energetica ruso-germana este o prioritate pentru Moscova . Berlinul este unul dintre principalii sai parteneri, a declarat președintele rus Vladimir Putin cancelarului german Olaf Scholz inaintea discuțiilor de la Moscova. Putin a spus ca exportatorul de gaze, Rusia este un furnizor de energie…

- Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, potrivit Mediafax.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a transmis luni ca „nu regreta nicio secunda” ca a revenit in Rusia din Germania si i-a indemnat pe ruși sa nu le fie frica. Mesajul militantului anticorupție pe rețelele sociale a fost transmis in ziua cand se implinește exact un an de la arestarea sa, relateaza Afp,…

- Cei doi principali oameni de incredere ai opozantului rus Aleksei Navalnii au fost adaugati pe lista oficiala a „teroristilor si extremistilor” intocmita de autoritatile ruse, la cateva zile dupa implinirea unui an de la arestarea opozantului si de la represiunea implacabila care a urmat impotriva miscarii…