Cutremur in Romania. In ce zona geografica a fost si ce magnitudine a avut

A fost cutremur in Banat judetul MehedintiUn cutremur cu magnitudinea 2.0 a fost inregistrat in aceasta noapte in Banat judetul Mehedinti, la ora 02:32 ora locala a Romaniei . Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului… [citeste mai departe]