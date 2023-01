Politician bătut de drumari în direct, când transmitea felul în care decurge deszăpezirea - Imagini incredibile La un moment dat, mai mulți angajați de la Drumuri Județene și-au facut apariția. Inițial, discuția a decurs normal dar la scurt timp spiritele s-au incins și s-a ajuns la amenințari și imbranceli.Angajatul i-a reproșat alesului ca blocheaza drumul cu mașina personala și ca din acest motiv nu pot impraștia material antiderapant pe șosea.Polițiștii au fost chemați de urgența sa calmeze spiritele. O ancheta penala a fost deschisa pentru lovire și alte violențe. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

