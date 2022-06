Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire a fermierilor intr-o locație din județul Giurgiu a scos in evidența faptul ca liderii PSD din acest județ nu sunt agreați la nivelul Guvernului de anumiți demnitari chiar din propriul partid. La circa 20 de kilometri de București, intr-o ferma din localitatea giurgiuveana Iepurești, a avut…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu susține, ca anul viitor, programul de sustinere a legumicultorilor, denumit generic „Tomata”, se va baza mai mult pe investitii, astfel incat aceștia sa fie cat mai productivi, ceea ce inseamna și o noua abordare, cel mai probabil, fața de cum eram obișnuiți. …

- Intenția Comisiei Europene de a suspenda pentru un an taxele la import pentru toate exporturile din Ucraina catre Uniunea Europeana starnește ingrijorare in randul fermierilor romani. Aceștia se tem ca vor fi concurați de produse ieftine, care in unele cazuri nici nu respecta trasabilitatea, in timp…

- Majorarea prețului la carburanți sau la ingrașaminte sunt doar doua dintre cauzele ce ar putea duce la dublarea prețului materiilor prime din agricultura, susțin fermierii. Dinspre Ministerul Agriculturii lucrurile nu se vad insa așa, estimarile fiind mult mai optimiste. Intrebat de puterea.ro, ministrul…

- Politistul Chesnoiu, ministrul PSD al Agriculturii, a plasat un tablagiu in CA-ul Casei de Comert Unirea. In 2022, in consiliul de administratie al acestei companii, ministerul Agriculturii l-a nominalizat pe Cristian Simion. Potrivit CV-ului acestuia, intre 1992 si 2002, el a fost agent de politie…

- Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. – 22 octombrie – 30 octombrie 2022 – 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 – Vacanța de Craciun * cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pana vineri, 3 februarie…

- Economia locala va fi sustinuta, iar dialogul cu mediul de afaceri este esential pentru a afla necesitatile reale ale economiei, a transmis, duminica, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, precizand ca aceasta a fost concluzia intalnirilor pe care le-a avut in ultimele doua zile, impreuna cu ministrul…

- Imediat dupa ce PSD a revenit la guvernare a inceput campania de plantare masiva a oamenilor de la partid in posturi bine remunerate. Un exemplu elocvent de ciolaniada pe bani publici este al fostului purtator de cuvant al Vioricai Dancila, Nelu-Vasile Barbu, cel care prezenta starea vremii la postul…