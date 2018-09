Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Emanuel al Galiei (Franței) a confirmat ca Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu, a luat decizia finala de a oferi un act (tomos) care sa ateste autocefalia bisericii ortodoxe din Ucraina fața de Rusia. Conform mitropolitului, citat de Associated Press și preluat in presa…

- „Tratatul de prietenie” dintre Federatia Rusa si Ucraina nu mai are nici o insemnatate. Declaratia a fost facuta de presedintele Comitetului pentru CSI din Duma de Stat de la Moscova, Leonid Kalasnikov, dupa ce presedintele Ucrainei, Petro Porosenko a cerut Ministerului de Externe de la Kiev sa pregateasca…

- 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta de comportament al Rusiei', a afirmat Bolton, intr-o conferinta de presa la Kiev, transmite Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni economice Rusiei in urma presupusei implicari a acesteia in alegerile prezidentiale…

- Autor: Adrian SEVERIN S-au intalnit undeva langa Berlin. Invingatorul celui de al Doilea Razboi Mondial – Germania, reprezentata de Angela Merkel – și invingatorul Razboiului Rece – Rusia, reprezentata de Vladimir Putin. Nu, nu este nici o greșeala. In ciuda aparențelor și a prejudecaților noastre,…

- Naționala de fotbal a Ucrainei debuteaza in Liga Națiunilor contra Cehiei, pe 5 septembrie, in deplasare. Oficialii vecinilor din Nord refuza cazarea in hotelul numit "Moscova". Partida dintre Cehia și Ucraina se va juca pe stadionul Miroslava Valenty, din orașul Uherske Hradiste, aflat la 30 de km…

- Fortele aeriene ale Ucrainei au anuntat saptamana aceasta organizarea in octombrie a unui amplu exercitiu aerian – Clear Sky 2018 – la care vor participa aparate de zbor din fortele aeriene ale SUA, dar si aeronavele multirol F-16 din partea Romaniei.

- Secretarul Consiliului National pentru Securitate si Aparare din Ucraina, Oleksandr Turcinov, a declarat ca nu exclude o intervenție militara rusa de amploare impotriva statului ucrainean, in cazul in care Moscova nu va reusi sa destabilizeze Ucraina din interior și Moscova "va pierde" alegerile ucrainene…

- Cei 28 de lideri ai UE au decis oficial vineri sa prelungeasca pentru o perioada de sase sanctiunile economice impotriva Rusiei in lipsa oricarui progres de aplicare de catre Moscova a acordurilor pentru a face sa inceteze luptele in estul Ucrainei, potrivit unui inalt responsabil european, citat de…