Politica BCE a pașilor mici dar siguri de Melvyn B. Krauss STANFORD – Luna aceasta, marile banci centrale ale lumii “au calcat accelerația” și au anunțat planuri de inasprire a politicii monetare. Dar a existat o excepție notabila: Banca Centrala Europeana (BCE), care spune ca nu intenționeaza sa majoreze ratele dobanzilor in 2022, deși cunoaște bine riscurile inflaționiste de astazi. In schimb, acum se așteapta ca Rezerva Federala a SUA (Fed) sa majoreze dobanda de politica de trei ori in 2022, iar Banca Angliei și-a majorat deja rata principala de politica cu 15 puncte de baza. Mai mult, pentru a-și ține promisiunea anterioara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

