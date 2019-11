Poliţia turcă a arestat 17 străini suspectaţi de legături cu organizaţia Stat Islamic Cele 17 persoane, a caror nationalitate nu a fost precizata, au fost arestate la Ankara si duse la sediul politiei antiteroriste pentru a fi interogate acolo, potrivit Anadolu. In urma mortii liderului SI, Abu Bakr al-Bagdadi, in timpul unui raid aerian in Siria, la sfarsitul lui octombrie, Turcia si-a intetit urmaririle pe teritoriul sau impotriva persoanelor suspectate de legaturi cu gruparea jihadista. Autoritatile turce au arestat saptamana aceasta o sora a lui Bagdadi si au anuntat ca o sotie a fostului lider al SI a fost capturata anul trecut. Presedintele turc Recep… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

