Poliția Suceava caută conductori pentru câini din viitoarele patrule canine Reprezentanții IPJ Suceava cauta sa angajeze doi agenți care vor lucra ca și conductori de caini. Este un nou compartiment care se va inființa și care va duce la apariția unor patrule canine.Inscrierile se fac in perioada 19 martie - 3 aprilie, exclusiv on-line, la adresa de e-mail ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

