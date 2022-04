Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile spaniole au distrus 415.000 de plante de canabis, in valoare de pana la 100 de milioane de euro. Poliția spaniola spune ca este vorba despre cea mai mare ferma de canabis din Europa, relateaza Reuters.

- Poliția spaniola a finalizat in aceasta saptamana a doua faza a operațiunii ”Jenner” deschisa in ianuarie vizand ramura spaniola a unei organizații care furniza pașapoarte sanitar și teste PCR falsificate prin aplicații in mesageria instant. Documentele false au fost furnizate printr-o organizație ai…

- Inspirați de protestul care are loc de doua saptamani in Canada, șoferi din numeroase orașe franceze au incercat sa intre sambata in Paris in ciuda interdicției impuse de autoritați care au blocat intrarea in capitala franceza, relateaza Reuters . Vehiculele au fost interceptatea la mai multe puncte…

- Germania, Franta si Polonia sunt ''unite'' in obiectivul lor de a mentine pacea in Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marti seara la Berlin pe presedintii francez Emmanuel Macron si polonez Andrzej Duda pentru a discuta despre criza ucraineana,

