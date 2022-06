Poliția Romana și Serviciu Roman de Informații sunt in alerta dupa ce mai multe mesaje care anunțau un atac asupra unui spital au fost transmise prin email. Potrivit IGPR, pe adresa de e-mail a Poliției Romane, la data de 29.06.2022, o persoana a transmis mai multe mesaje, care se repeta, avand urmatorul conținut: „Luptatorii din […] The post Poliția și SRI in alerta, dupa mai multe mesaje de amenințare:”Luptatorii din Ucraina vor sa arunce in aer un spital din Transilvania” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .