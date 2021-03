Poliția Română este în stare de alertă: doi tineri din Galați au dispărut de acasă Doi adolescenti din Galati - o fata de 13 ani si un baiat de 14 ani -, prieteni, sunt cautati de politisti dupa ce au plecat de acasa in urma cu o zi si nu s-au mai intors. Ei au luat trenul spre Constanta, fiind vazuti ultima data impreuna in gara, relateaza News.ro. Conform Politiei Judetene Galati, politistii au fost sesizati, in 9 martie, in jurul orei 22.00, de un barbat din municipiul Galati despre faptul ca fiica sa, Dragomir Amalia Sara, de 13 ani, a plecat de acasa in cursul zilei si nu a mai revenit. Tot atunci, o femeie din Galati a anuntat ca, in cursul zilei, nepotul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au efectuat trei percheziții domiciliare, in urma unui flagrant organizat in cursul zilei de ieri. Trei barbați au fost reținuți.Potrivit polițiștilor urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de furt…

- La data de 3 februarie a.c., in jurul orei 12:00, polițiștii Poliției municipiului Campina au fost sesizați de catre o femeie din Campina cu privire la faptul ca fiica sa, numita KIS CRISTINA-ROXANA, in varsta de 38 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in cursul dimineții și nu a mai revenit.…

- Lucratorii de la ISU Dobrogea intervin pe strada Crizantemelor din Costinesti.Conducta de gaze sparta la Costinesti pe strada Crizantemelor.Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; intervin acum pe strada Crizantemelor din Costinesti, acolo unde a fost…

- In cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești au gasit un barbat de 37 de ani, din comuna Poiana Cristei, disparut de la domiciliu in cursul zilei de 14 ianuarie. Dispariția barbatului fusese sesizata la data de 16 ianuarie polițiștilor din cadrul Postului de Poliție…

- Este alerta in Sibiu, dupa ce o minora in varsta de doar 12 ani, pe numele ei Cristina Ramona, a disparut de acasa fara urma! Imediat dupa bunicul fetei a semnalat cazul, polițiștii au inceput cautarile și fac un apel la populație, rugandu-i pe cetațeni sa ajute la gasirea adolescentei!

- Politistii din Sibiu care o fata in varst de 12 ani care a plecat sambata de acasa, in jurul orei 14.00 si nu s-a mai intors la domiciliul din oras. Unchiul ei a anuntat autoritatile cand a vazut ca fata nu revine acasa, relateaza News.ro. „Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 12…

- O minora de 13 ani din municipiul Focșani, care a plecat de acasa in cursul zilei de 12 ianuarie si nu a mai revenit, a fost gasita de politisti pe o strada din localitate. In cursul zilei de 13 ianuarie, polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 13 ani, […] Articolul…

- Un barbat in varsta de 48 de ani din Constanta a disparut.Politistii din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati cu privire la disparitia lui CARANI ASSAN, de 48 de ani, din municipiul Constanta.La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 17.00, barbatul a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau, fara a…