Politia Romana - Droguri in unitati de invatamant

Astazi, 20 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, efectueaza 23 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti, intr o cauza ca are ca obiect savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc si trafic de droguri de risc.Video: https: youtu.be kkQPiz5slNM In c ...