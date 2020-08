Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru ca avem obligatia de informare corecta, dar si pentru ca am invatat si noi ceva din acest eveniment, vom raspunde aici: Politia Romana a procedat legal, corect, conform tuturor normelor in vigoare, care nu sunt aplicate in cazuri de criza doar in tara noastra, ci si pe plan international.…

- Dupa aparitia in presa a imaginilor cu seful Politiei Romane, seful Politiei Capitalei si unul dintre membrii clanului Duduianu, romanii au cerut demisia politistilor implicati in caz. In consecinta, Politia rupe tacerea si explica ce s-a intamplat, de fapt. Ce scuza are Politia Romana pentru intalnirea…

- Intr-un comunicat oficial emis duminica, Poliția Romana susține ca ”chestorul Vasilescu a fost singurul considerat ca avand experiența necesara de a coordona operativ” acțiunea de la inmormantarea de dupa crima dintre clanuri, lucru pentru care s-a intalnit cu unii dintre lideri.Poliția Romana susține…

- Dupa ce chestorul Liviu Vasilescu a recunoscut ca s-a intalnit cu liderii clanului Duduianu, in contextul funeraliilor lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, s-ar pregati inlocuirea șefului Poliției Romane.Conform unor informații de ultima ora, Liviu Vasilescu ar urma sa fie inlocuit de...…

- Nepotul și finul lui Emi Pian s-a suparat tare pe toți cei care i-au criticat liderul. Din acest motiv, Dragan Ion Alexandru a transmis un mesaj de neimaginat romanilor. "Bai romanilor sa va zic ceva, voi sunteți ce-i mai rai oameni de pe pamant" "Atentie!!! Noi tiganii ne cerem scuze pentru…

- Polițiștii de la trupele speciale au descins, miercuri dimineața, in mai multe imobile din București și Ilfov care apartin membrilor clanului Duduianu si clanului Rinu. Descinderile au avut loc in dosarul deschis dupa moartea lui Emi Pian, liderul Duduienilor. In urma descinderilor, trei membri…

- Ministrul de interne, despre tensiunile dintre clanuri Foto: Facebook.com/PolitiaRomana. Ministrul de interne, Marcel Vela, a anuntat astazi ca România este un stat sigur, iar cetatenii care respecta legea nu au de ce sa se teama. În schimb, cei care încalca legea vor suporta…