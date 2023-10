Politia Romana: Actiuni pentru cresterea gradului de siguranta pe infrastructura nationala de cai ferate (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 1.163 din 11 octombrie 2023 ACTIUNI SI INTERVENTII ALE POLITIEI ROMANE In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.300 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 9.100 de sanctiuni contraventionale. La data de 10 octombrie…

- Scopul principal, urmarit de politisti prin aceste actiuni, este acela de a preveni accidentele rutiere pe raza judetului si de a-i determina pe participantii la trafic sa nu se abata de la respectarea regulilor rutiere, pentru siguranta lor si a celorlalti. O atentie deosebita a fost acordata depistarii…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita Nasaud au organizat si desfasurat actiuni in scopul asigurarii respectarii normelor legale si mentinerii unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea faptelor cu violenta, prevenirea infractiunilor contra…

- Nr. 980 din 13 septembrie 2023 ACTIUNI SI INTERVENTII ALE POLITIEI ROMANE In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.800 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 7.400 de sanctiuni contraventionale. La data de 12 septembrie…

- In ultimele 24 de ore, politistii au desfasurat actiuni in scopul prevenirii si combaterii faptelor antisociale, dar si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.Astfel, politistii au efectuat verificari in mai multe filtre, instituite pe principalele artere rutiere din judet cat…

- In perioada 2 3 septembrie 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie, prin depistarea si sanctionarea conducatorilor auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a sibstantelor…

- In perioada 30 31 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie. In perioada 30 31 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului…

- In aceasta perioada, polițiștii rutieri au acționat in trafic, pe principalele artere din județ, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și de disciplina in trafic. Astfel, in zilele de 14 și 15 august a.c., peste 100 de…