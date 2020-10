Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, Cardi B și-a sarbatorit ziua de naștere in Las Vegas alaturi de cațiva prieteni. Printre invitați s-a numarat și fostul ei soț – Offset – de care a divorțat in urma cu o luna. Se pare ca printre cadourile pe care rapper-ul i le-a facut lui Cardi B, se numara și un Rolls... View Article

- S-a intamplat intr-o localitate din Marea Britanie. Femeia marturisește pe Reddit ca a primit scrisoarea de la mama unei fetițe, care pretindea ca jucarii de-ale fiicei sale au ajuns in curtea ei. Deși a invitat-o pe vecina sa vina sa le caute, a primit sulul lung de 15 metri, sub forma unui mesaj de…

- Dispozitivul a fost pus deja in vanzare. Prima companie care l-a folosit a reușit sa opreasca raspandirea virusului printre angajati, fara sa opreasca activitatea. Cu ajutorul functiei Bloetooth si a undelor radio, aparatul electronic delimiteaza o zona de siguranța de doi metri in jurul celui care…

- Djokovic, care l-a invins luni in finala pe argentinianul Diego Schwartzman și a obținut al 36-lea sau titlu ATP Masters 1.000, a primit un cec de 205.200 euro, in timp ce Halep a fost recompensata cu un premiu cu 10 euro mai mic pentru titlul in turneul Premier 5, dupa ce Karolina Pliskova s-a retras...…

- Lionel Messi a anunțat ca ramane la Barcelona, prin intermediul unui interviu eveniment oferit publicației Goal. Messi a venit intr-un tricou negru, pantaloni scurți de culoare roșie și a purtat șlapi. Ținuta starului argentinian a atras toate privirile și a devenit motiv de glume pe rețelele de socializare.…

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle vor produce documentare, filme de ficțiune, și seriale pentru Netflix, potrivit AFP. Valoarea contractului nu a fost dezvaluita. Cuplul se va ocupa doar de producție, Meghan, nu va reveni deocamdata in fața camerei. Cuplul are deja mai multe proiecte in lucru,potrivit…

- Astazi, Fere și Liza ți-au dat trezirea de la 8.00, pe Virgin Radio. Dupa cum te-au obișnuit deja, cei doi trec in agenda zilei toate evenimentele istorice care s-au intamplat in fiecare zi : ,,Ironic, astazi, la 73 de ani de la cea mai tragica explozie din lume, lansarea bombei atomice Little Boy…

- Samsung isi lanseaza varfurile de gama pe 5 august, la Samsung Unpacked. Poate cel mai asteptat este noul Galaxy Fold. Telefonul a fost tinut mai in secret decat celelalte nave-amiral ale companiei. Se pare ca problemele cu ecranul flexibil au fost rezolvate, dar si alte scapari ale precedentului model.…