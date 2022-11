Stiri pe aceeasi tema

- Mama celor doua copile a fost cea care a sunat la 112, sambata dimineața, iar polițiștii au declanșat mecanismul „Alerta rapire copil”. Principalul suspect este un prieten al femeii care cu o seara inainte i-a cerut sa le lase cu el la un gratar. Cele doua fete, una de 10 ani, și alta de 12 ani sunt…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata luni motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, iar votul va fi dat miercuri, potrivit Agerpres. Moțiunea simpla a fost depusa pe 4 octombrie de partidul…

- Programul național al Guvernului de suport pentru copii a implementat mecanismul de alerta in timp real in cazul copiilor disparuți. Departamentul pentru Situații de Urgența a transmis, in urma cu doua zile, primul mesaj RO-ALERT prin care a solicitat ajutorul populației in cazul dispariției unui baiat…

- Copilul in varsta de 13 care a disparut de acasa, din Galați, a fost gasit aseara in Gara de Nord din București. In cazul sau, Poliția Romana a dat un mesaj de alerta in Galați, Tulcea și București. Madalina Turza, consilier de stat la cancelaria premierului, a explicat la DigiFM in ce situații sunt…

- Politia Romana a emis, vineri seara, un mesaj RO-ALERT – alerta portocalie privind disparitia unui minor de 13 ani din judetul Galati. Mesajul a fost primit și de bucureșteni, iar parerile privind utilitatea acestuia au fost imparțite. La scurt timp de la avertismentul transmis , autoritațile au transmis…

- "Brațari electronice pentru agresori, de la 1 octombrie" Foto arhiva Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial datele tehnice pe baza carora poate fi pus în practica sistemul de monitorizare a agresorilor prin bratari electronice. Masura se va aplica de la 1 octombrie mai întâi…