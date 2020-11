Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege adoptat de deputați prevede ca Politia locala poate dispune ridicarea unui vehiculul care a fost parcat pe domeniul public, in alte locuri decat drumul public, in afara spatiilor marcate in acest scop. Camera Deputatilor este for decizional.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care se refera la obligatiile pe care le au institutiile, persoanele fizice si juridice in gospodarirea localitatilor urbane si rurale, mentionand si posibilitatea ca Politia locala sa dispuna ridicarea vehiculului parcat pe domeniul public, in…

- VESTE EXCELENTA Pentru barladeni si vasluieni, noua lege adoptata vine ca o manusa, domeniile publice fiind sufocate de masini parcate ilegal. Camera Deputatilor a adoptat marti, 3 noiembrie, un proiect de lege care se refera la obligatiile pe care le au institutiile, persoanele fizice si juridice in…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care se refera la obligatiile pe care le au institutiile, persoanele fizice si juridice in gospodarirea localitatilor urbane si rurale, mentionand si posibilitatea ca Politia locala sa dispuna ridicarea vehiculului parcat pe domeniul public,…

- Un proiect de lege inregistrat la Senat propune introducerea unor tarife maxime la nivel national pentru ridicarea masinilor parcate neregulamentar. In aceste condiții, romanii ar plati mai puțin pentru recuperarea mașinilor ridicate. In prezent, taxele nu au o limita maxima si sunt stabilite de fiecare…

- Un proiect de lege inregistrat la Senat propune tarife maxime pentru recuperarea masinilor ridicate de autoritatile locale. In prezent, taxele nu au o limita maxima si sunt stabilite de fiecare consiliu local.

- Ziarul Unirea Tarife mai mici pentru ridicarea masinilor parcate neregulamentar, in toata țara. Sumele propuse – PROIECT Un proiect de lege inregistrat la Senat propune introducerea unor tarife maxime la nivel de țara pentru ridicarea masinilor parcate neregulamentar. In aceste condiții, cetațenii romani…

- Un proiect de lege inregistrat la Senat propune introducerea unor tarife maxime la nivel national pentru ridicarea masinilor parcate neregulamentar. In aceste condiții, romanii ar plati mai puțin pentru recuperarea mașinilor ridicate, relateaza Mediafax.