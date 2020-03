Poliția Locală intră în subordinea MAI Daca pana acum, Poliția Locala era in subordinea Primariei și a Consiliului Local, o data cu instituirea starii de urgența, aceasta instituție intra in subordinea Ministerului Afacerilor și Internelor, de unde va primi și ordinele. Modul de acțiune se stabilește in funcție de activitațile Inspectoratului de Poliție Județean Brașov și ale Inspectoratului Județean de Jandarmi. Tot in subordinea MAI intra serviciile publice comunitare de evidența a persoanelor, care se subordoneaza operațional unitaților teritoriale de poliție. Serviciile voluntare de pompieri se subordoneaza operațional unitaților… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ATENTIE… Una dintre masurile luate este legata de faptul ca Politia Locala se subordoneaza operational Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se subordoneaza operational unitatilor teritoriale de politie, care stabilesc activitatile de sprijin…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, incepand de luni, 16 martie, se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru 30 de zile. Iata o parte dintre masurile din decretul privind instituirea starii de urgenta, semnat de seful statului. MASURI DE PRIMA URGENTA Izolarea și carantina persoanelor…

- Decretul privind instituirea starii de urgența pe fondul epidemiei de coronavirus rezentat de președintele Klaus Iohannis prevede restricții privind drepturile la libera circulație, dreptul la viața intima, familiala și privata; inviolabilitatea domiciliului, dreptul la invațatura, libertatea intrunirilor,…

- In contextul masurilor dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru limitarea riscului de infecție cu coronavirus, in temeiul art. 4 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitații de soluționare a petițiilor, precum și a dispozițiilor legale in vigoare, incepand cu data de…

- „In urma discuțiilor pe care le-am avut cu prefectul Mihai Catalin Vasii, am luat decizia de a amenaja doua centre de carantina, cu 31 de camere in total, in cazul in care vor aparea situații care sa impuna izolarea unor persoane pentru care este necesara luarea acestor masuri. In urmatoarele ore vom…

- In consecinta Hotararii nr. 6/09.03.2020 luata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si a evolutiei numarului de imbolnaviri cauzate de virusul Covid-19, marti, 10 martie, in Sala de Consiliu a Primariei municipiului s-a intrunit Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al municipiului Ramnicu Valcea s-a intrunit astazi in contextul raspandirii epidemiei de coronavirus. La sedinta au participat primarul Mircia Gutau si reprezentantii ai administratiei locale, ai Directiei de Sanatate Publica, ai Inspectoratului Scolar…

- 615.650 de apeluri au fost inregistrate la 112 in cei 6 ani de funcționare a Centrului Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgența (CJMSU) Hunedoara. Numai anul trecut au fost inregistrate 195.153 dintre care 93.674 apeluri au fost clasificate de specialiști ca fiind apeluri non-urgente.…