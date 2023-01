Un italian a carui identitate a fost luata de șeful mafiot Matteo Messina Denaro in timp ce era fugar a fost arestat de procurori in Sicilia. Andrea Bonafede, un inspector sicilian in varsta de 59 de ani, descris drept „alter ego-ul lui Denaro”, a fost pus sub acuzare luni pentru ca l-a ajutat pe mafiot sa evite arestarea și pentru ca l-a protejat in timp ce fugea, relateaza The Guardian. Denaro, ultimul naș al mafiei siciliene și unul dintre cei mai cautați criminali din lume, a fost reținut intr-o clinica privata din Palermo pe 16 ianuarie, la 30 de ani dupa ce a fost dat in urmarire. El se…