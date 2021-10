Stiri pe aceeasi tema

- Poliția italiana a anunțat duminica ca a arestat 12 persoane, inclusiv liderii partidului de extrema dreapta Forza Nuova, dupa confruntarile violente de la Roma, de sambata, din timpul protestele impotriva deciziei guvernului de a face certificatul verde Covid obligatoriu pentru toți angajații, indiferent…

- Stanga s-a impus din primul tur in Milano și Napoli și intra cu prima șansa in al doilea tur de scrutin in Roma și Torino, arata exit-poll-urile date publicitații luni, dupa alegerile municipale din mai multe localitați din Italia, citate de Reuters.Candidații de centru-stanga au dominat alegerile din…

- Sustinerea exprimata de premierul italian Mario Draghi pentru vaccinarea obligatorie impotriva noului tip de coronavirus a starnit o adevarata furtuna printre parlamentarii din peninsula, informeaza vineri dpa. Lidera partidului nationalist de dreapta Fratelli d'Italia (Fratii Italiei), Giorgia…

- Italia i-ar putea obliga pana la urma pe toti italienii cu varste eligibile sa se vaccineze impotriva Covid-19 si intentioneaza sa inceapa in aceasta luna sa administreze rapeluri persoanelor vulnerabile, a declarat joi premierul Mario Draghi, transmite Reuters.

- Profesorii italieni sunt obligați sa aiba dovada imunitații la Covid inainte de a intra in sala de clasa. Aceeași masura este aplicata și persoanelor care calatorescu cu trenul, autocarul, avionul sau vaporul, potrivit Reuters Incercand sa accelereze campania de vaccinare pentru a opri raspandirea…

- Italia va introduce din 6 august un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a anunțat joi seara guvernul condus de Mario Draghi. Așa numitul „permis verde” va fi necesar și pentru accesul la piscine, sali de sport sau cinematografe.…

