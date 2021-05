Poliția germană investighează o incendiere premeditată la mega-fabrica Tesla din apropierea Berlinului Poliția germana investigheaza daca un incendiu izbucnit în cursul nopții la fabrica Tesla construita în apropierea Berlinului a fost provocat intenționat dupa ce activiști de extrema stânga au pretins responsabilitatea pentru provocarea sa, relateaza Reuters.



Focul izbucnit la giga-fabrica Tesla din municipiul Grünheide aflat la 30 de kilometri sud-est de capitala germana a provocat deteriorarea unor cabluri de alimentare și a unei zone de 3 metri patrați, a afirmat un purtator de cuvânt al poliției germane.



Acesta a declarat ca ipoteza incendierii premeditate…

Sursa articol: hotnews.ro

