Poliţia germană: Atacatorul din tren a înjunghiat pasageri "la întâmplare". Bărbatul a fost internat la psihiatrie Autoritatile germane au anuntat ca barbatul care a înjunghiat patru persoane într-un tren de mare viteza din Germania a atacat &"la întâmplare&". El a fost internat într-o unitate de psihiatrie, relateaza agențiile AFP si AP, citate de News.ro.



Un expert care i-a facut o prima evaluare atacatorului, un refugiat politic sirian în vârsta de 27 de ani sosit în Germania în 2014, a ajuns la concluzia ca tânarul sufera de “schizofrenie deliranta si paranoida&" si are o alterare puternica a raspunderii penale, a declarat procurorul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

