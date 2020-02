Poliţia franceză interzice manifestaţia pe care ''vestele galbene'' doreau să o desfăşoare sâmbătă la Paris Politia franceza a interzis vineri o demonstratie antiguvernamentala pe care ''vestele galbene'' intentionau sa o desfasoare sambata in centrul Parisului, informeaza Reuters.



Potrivit unei declaratii transmise de politie, manifestatia a fost interzisa intrucat ea ar putea degenera in violente pe strazi, protestatarii dorind sa desfasoare un mars in apropierea institutiilor publice si a zonelor turistice si comerciale.



De cand a inceput miscarea de protest a ''vestelor galbene'', in noiembrie 2018, manifestatiile au fost marcate adesea de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez de distributie Carrefour, prezent si pe piata din Romania, a confirmat luni ca a preluat Dejbox, un start-up specializat in livrarea de mancare la birou in zonele suburbane din Franta, transmite Reuters potrivit Agerpres Termenii financiari ai tranzactiei nu au fost dezvaluiti."Prin…

- Politia a tras cu gaze lacrimogene asupra demonstrantilor din foarte aglomerata Gara de Nord din Paris, folosita de turistii care vor sa apeleze la serviciul Eurostar, si din Gara de Est, in timpul protestelor de sambata impotriva reformei sistemului de pensii din Franta, relateaza Reuters, anunța…

- Politia franceza a tras joi cu gaze lacrimogene in protestatarii din centrul Parisului, iar transporturile publice au fost aproape blocate intr-una dintre cele mai ample actiuni greviste declansate in Franta in ultimele decenii, care are rolul sa blocheze reforma pensiilor avuta in vedere de presedintele…

- Politia britanica ''nu cauta in mod activ'' alti suspecti in legatura cu atacul de vineri de la Londra, in care doi oameni au fost injunghiati mortal si alti trei au fost raniti, a anuntat intr-un comunicat difuzat sambata seful diviziei antiteroriste a politiei londoneze, Neil Basu,…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce autoritațile au folosit arme și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de manifestanți care au participat la protestele desfașurate la Bagdad, au informat surse din poliție, relateaza Reuters.Unul din protestatari a…

- Parisul a devenit sâmbata scena unor proteste marcate de violente, la împlinirea unui an de la începutul protestelor antiguvernamentale ale „Vestelor galbene”. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți.În întreaga Franta au fost lansate apeluri la manifestatii,…

- Politia franceza a dispersat marti dimineata sute de demonstranti pro-independenta catalani care blocau de aproape 24 de ore o autostrada ce face legatura intre regiunea Catalonia si Franta, transmite Reuters, scrie Agerpres.

- Forțele de ordine din Hong Kong au folosit gaz lacrimogen într-un campus universitar, marți, la o zi dupa ce un protestatar a fost împușcat și un alt barbat a fost ars de viu, în unul dintre cele mai violente episoade din ultimele cinci luni de proteste antiguvern, scrie Reuters. …