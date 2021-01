Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea USR, Diana Șoșoaca și un grup de membri ai AUR au mers, joi seara, in fața locuinței actorului Bogdan Stanoevici, care a decedat saptamana aceasta din cauza unor complicații pe care le-a avut in urma infectarii cu coronavirus. Șoșoaca a fost alungata din fața casei lui Bogdan Stanoevici chiar…

- Papa Francisc a anuntat sambata ca se va vaccina „saptamana viitoare”, intr-un interviu pentru televiziunea italiana Canale 5 in care a afirmat ca opozitia fata de vaccinul impotriva Covid tine de un „negationism suicidar”, scrie AFP. Turiștilor li se pregatește O MARE SURPRIZA! MAMAIA va arata mult…

- Un tanar era la un pas de tragedie din cauza unei amenzi. Un barbat in varsta de 28 de ani a amenințat ca se arunca de pe bloc din cauza unei sancțiuni pe care a primit-o pentru nerespectarea carantinei. Incidentul a avut loc azi-noapte, in municipiul Constanța. Reamintim ca acest oraș a fost plasat…

- Politia a retinut 81 de persoane in toata Franta dupa protestele ce au avut loc in mai multe orase impotriva brutalitatii politiei si unei noi legi controversate de securitate. Un barbat de culoare a fost batut de oamenii legii, care sunt acuzați de violența rasiala, incident in urma caruia președintele…

- Sute de polonezi au protestat din nou la Varsovia sambata impotriva inaspririi legii avortului, informeaza dpa preluat de agerpres. Politia a cerut manifestantilor prin megafon sa plece si a incercat sa-i inconjoare, relateaza ziarul Gazeta Wyborcza. "Avem dreptul sa protestam", a scandat multimea.…

- Zeci de mii de belarusi au protestat din nou, duminica, impotriva regimului Lukasenko, relateaza AFP. Politia a efectuat zeci de arestari. Mai multe coloane de manifestanti au mers prin cartiere din Minsk,...

- Politia italiana a luat miercuri masuri impotriva a sase actuali si fosti manageri din compania care administreaza podul de pe autostrada prabusit in urma cu doi ani la Genova, accident in urma caruia si-au pierdut viata 43 de persoane, relateaza DPA. Trei persoane au fost plasate in arest la domiciliu,…

- In Italia, protestele impotriva unei noi serii de restrictii menite sa reduca raspandirea coronavirusului au luat amploare, fiind semnalate violente in doua orase mari din nord – Milano si Torino. Potrivit martorilor, mai multe magazine de lux, inclusiv un magazin de moda Gucci, au fost jefuite, in…