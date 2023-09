Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a intrat cu scuterul in jurnalistii care il asteptau la DIICOT. Barbatul a fost chemat joi de procurori pentru a fi audiat in dosarul fiului sau, iar la plecare…

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai, a facut un gest șocant dupa ce a plecat de la sediul DIICOT, unde fiul sau și soția sa au fost audiați: a urcat pe scuter și a intrat intr-un grup de jurnaliști aflați la fața locului.

- Gest șocant al tatalui lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai. Dupa ce a plecat de la sediul DIICOT, unde fiul sau și soția sa au fost audiați, a urcat pe scuter și a intrat intr-un grup de jurnaliști aflați la fața locului. Nicio persoana nu a fost ranita.

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a provocat accidentul mortal din 2 mai, a fost adus joi dimineața la DIICOT pentru audieri. Inaintea lui, la sediul instituției a ajuns mama lui, iar dupa cateva minute, și tatal tanarului.„Imi pare rau pentru tot ce s-a intamplat. Nu am cum sa dau timpul inapoi”, au…

- O noua filmare arata mașina condusa de Vlad Pascu, in momentul in care se plimba prin Vama Veche, informeaza stirileprotv.ro. Filmarea, susține sursa citata a fost realizata in Vama Veche imediat dupa producerea tragediei din localitatea 2 Mai, cand Vlad Pascu a intrat cu autoturismul de lux intr-un…

- Vlad Pascu a provocat un accident teribil soldat cu doi morți in timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Cu doar cateva ore inainte de tragicul accident, Pascu a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce se plimba prin zona Vama Veche cu mașina sa, avand mai mulți pasageri in…

- MAI promite sa aplice sanctiuni dure pentru soferii drogati care provoaca accidente rutiere soldate cu victime, in conformitate cu ,, Legea Anastasia „, dupa accidentul din statiunea 2 Mai, unde un tanar drogat a omorat prin imprudentta doi pietoni. Apar noi informatii despre tanarul care conducea drogat…

- Noaptea tragica de la 2 Mai, care cutremurat o țara intreaga, ascunde informații șocante. Surse din cadrul poliției au confirmat ca Vlad Pascu a fost controlat de catre forțele de ordine in Vama Veche, cu doar doua ore inainte de producerea evenimentului nefericit. Cu toate acestea, tanarul de 19 ani…