Pana acum, nici urma de cel sau cei care au plecat cu 10.000 de euro aflati intr-un fiset la care aveau acces doar doua persoane din sediul politiei. Furtul a avut loc in luna aprilie, dar abia acum s-a aflat despre el. Fișetul in care erau banii se afla intr-un birou din sediul poliției, in care erau pastrate și documente de serviciu cu regim special. Polițistul care a depus banii acolo a inregistrat o plangere imediat ce a descoperit furtul. A fost deschis un dosar penal, iar ancheta este coordonata de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Potrivit regulamentului, in…