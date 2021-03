Poliţia din Olanda anchetează o explozie la o biserică unde în weekend au fost încălcate restricţiile anti-pandemie Politia olandeza ancheteaza o explozie produsa in cursul noptii intr-o biserica din apropiere de Rotterdam care la sfarsitul saptamanii trecute a permis accesul credinciosilor, sfidand restrictiile anti-pandemie impuse de autoritati, relateaza marti AFP, potrivit AGERPRES. Mai multi locuitori din Krimpen aan den Ijssel au spus ca au fost treziti de o explozie puternica in jurul orei locale 04:30 (02:30 GMT) la biserica Mieraskerk, unde un ziarist care incerca sa relateze duminica de la fata locului a fost atacat de enoriasi. "Nimeni nu a fost ranit in explozie, dar fatada cladirii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

