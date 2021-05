Stiri pe aceeasi tema

- Germania va interzice organizația islamica Ansaar International despre care afirma ca finanțeaza terorismul în întreaga lume, a anunțat miercuri ministrul german de interne, potrivit Reuters și Deutsche Welle.„Daca vrei sa lupți împotriva terorismului trebuie sa îi…

- In urma cu mai bine de trei ani, in seara zilei de 11 ianuarie 2018, un jaf violent comis in comuna argeseana Leordeni facea ocolul Romaniei. Omul de afaceri Octavian Simescu si sotia sa au fost legati si batuti de doi talhari, care i-au amenintat ca ii incendiaza si in cele din urma le-au furat suma…

- CHIȘINAU, 30 mart - Sputnik. Un autobuz inmatriculat in Republica Moldova a ars ca o torța luni pe o autostrada din landul Renania-Palatinat, Germania. La bord se aflau șase moldoveni care au reușit, din fericire, sa scape nevatamați, scrie presa germana. Din cauza incendiului, autostrada…

- Politia italiana a desfasurat o operatiune extinsa impotriva unei organizatii mafiote cu conexiuni in Germania, Polonia si Malta, au anuntat miercuri autoritatile din orasul sicilian Catania, relateaza agentiei DPA, anunța AGERPRES. Mandate de arestare si alte masuri legale au fost decise…

- Sute de agenti de politie si membri ai fortelor speciale au luat parte joi la o ampla operatiune împotriva crimei organizate în Berlin si Brandenburg, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Doi suspecti au fost arestati în descinderile care au avut loc joi dimineata…

- Potrivit poliției, explozia a avut loc la ora locala 14.50 (13.50 GMT).Explozia s-a produs intr-o zona industriala unde se afla și sediul central al lantului de supermarketuri Lidl.100 de persoane au fost evacuate din cladiri. Trei persoane au fost ranite și au fost transportate la spital. Potrivit…

- Mai multe sute de persoane au participat duminica la Munchen la un protest fata de restrictiile impuse in Germania din cauza coronavirusului, scrie dpa. O defilare cu masini a circulat prin mai multe zone din centrul orasului la lasarea serii, cu aproximativ 200 de persoane in 95 de autovehicule, a…

- Anchetatorii poliției federale din Waidhaus au oprit duminica, 31 ianuarie, un autocar cu 25 de pasageri, pe autostrada A 6, langa Leuchtenberg. Un singur pasager a avut voie, dupa control, sa continue drumul pana la destinație, Berlin, scrie siteul onetz.de , editat de cotidianul german Der neue Tag.…