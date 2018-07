Politia din Constanta a primit un SUV Alfa Romeo Stelvio pentru 6 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din luna iulie, Politia Locala din Constanta este dotata cu un autoturism marca Alfa Romeo, pentru a facilita misiunile de patrulare din zona statiunii Mamaia. Auto Italia, importatorul brandului Alfa Romeo, a oferit cu drept de folosinta modelul Stelvio, pentru o perioada de 6 luni, perioada…

- Un elev al Colegiului National de Arte "Regina Maria" din Constanta a devenit absolvent de succes dupa solutionarea contestatiilor la BAC 2018. Initial tanarul picase examenul de bacalaureat dupa ce fusese notat cu 2,50 la proba scrisa a examenului de Limba si literatura romana. Convins ca merita mai…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a suplimentat personalul de control si a stabilit masuri de optimizare a utilizarii infrastructurii adiacente, pentru evitarea aglomerarii si congestionarii cailor rutiere in punctele de trecere a frontierei, pe perioada vacantei de vara, informeaza…

- Administrația Bazinala de Apa Argeș – Vedea este o prezența constanta la Forumul Regional al Apei Dunare-Europa de Est, cea mai importanta manifestare profesionala din Romania dedicata acestui domeniu. Forumul Regional al Apei Dunare – Europa de Est aduce, anual, in atentia participantilor informatii…

- Radu Moldoveanu, in varsta de 36 de ani, din Constanta, mecanic de locomotiva, a alertat Politia weekendul trecut, dupa ce sustine ca a vazut cum hotii au furat din vagoane, in gara Fetesti (judetul Ialomita), sub privirile politistilor de la Transporturi Feroviare (TF).

- In perioada 27 aprilie 1 mai a.c., peste 300 de politisti au actionat, zilnic, in statiunile de pe litoralul romanesc, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Potrivit IPJ Constanta, fiind cunoscut faptul ca, in perioada minivacantei de 1 Mai, cei mai multi…

- Nava maritima de patrulare si interventie MAI 1103 a parasit Portul Mangalia pentru a se alatura, timp de trei luni, Operatiunii Comune POSEIDON 2018, de asigurare a frontierelor maritime ale spatiului comunitar, organizata de Agentia Europeana FRONTEX, in Marea Egee, informeaza un comunicat de presa…

- Echipele de interventie estimeaza remedirea avariei in jurul orei 19 00. Avand in vedere traseul conductei, cu o lungime de peste 17 km, perioada de umplere si intrare in presiune este de aproximativ 7 ore.Pentru a asigura debitul de apa la statia Palas, s au facut manevrele de vane pentru a suplimenta…